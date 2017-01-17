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"Татнефть" в январе сократила добычу нефти на 3 тыс. тонн в сутки

Экономика и бизнес ТЭК
17 января, 14:44 дата обновления: 17 января, 15:18 UTC+3
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Россия в рамках соглашения с ОПЕК снижает добычу нефти с опережением планов
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ДАВОС, 17 января. /ТАСС/. "Татнефть" сократила добычу нефти в январе 2017 г. на 3 тыс. тонн в сутки, сообщил ТАСС гендиректор компании Наиль Маганов.

"Все же (Россия - ред.) снижает добычу от октября месяца. А мы ("Татнефть") ноябрь-декабрь росли. И у нас процент снижения получился больше, чем у всех остальных", - сказал он, отвечая на вопрос, на сколько компания сократила добычу в январе.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Россия в рамках соглашения с ОПЕК снижает добычу нефти с опережением планов. По условиям соглашения, Россия с 1 января 2017 года должна сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

В марте Россия должна сократить производство уже на 200 тыс. баррелей, а к концу апреля выйти на 300 тыс. баррелей ежесуточно, обещал министр.

По информации агентства Reuters, с 1 по 8 января добыча в РФ сократилась на 100 тыс. баррелей - до 11,1 млн баррелей в сутки.

Как сообщалось ранее, "Татнефть" в 2016 году добыла 28,686 млн тонн нефти, что на 5,3% превышает уровень 2015 года. Ранее компания сообщала, что в 2017 году рост нефтедобычи замедлится до 2,3% и составит 29,3 млн тонн. Объем инвестиций также планировалось уменьшить до 100,3 млрд рублей, при этом 34,3 млрд рублей будет вложено в развитие проекта "Танеко", а 31,8 млрд рублей - в нефтедобычу на территории Татарстана.

"Татнефть" ведет работу на территории Татарстана, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа и республики Калмыкия, штаб-квартира компании находится в Альметьевске. На долю компании приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане.

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