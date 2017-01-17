Количество газовых заправок на Ставрополье в 2017 году удвоится

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ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Компании "Газпром газомоторное топливо" и "Роснефть-Ставрополье" в 2017 году откроют в Ставропольском крае 11 пунктов реализации газомоторного топлива. Общая численность заправок такого типа в крае достигнет 26, сообщила пресс-служба краевого Министерства энергетики, промышленности и связи во вторник.
"ООО "Газпром газомоторное топливо" и АО НК "Роснефть-Ставрополье" в 2017 году планируют открыть в крае 11 пунктов реализации газомоторного топлива. О соответствующих планах топливные компании сообщили в министерство энергетики, промышленности и связи края. Таким образом, число заправочных станций, реализующих доступное и более экологичное топливо, увеличится в регионе практически вдвое - до 26", - говорится в сообщении.
Компании завершат строительство восьми автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), в том числе одной с модулем заправки сжиженных углеводородных газов. Строительство и реконструкция ведутся в Кисловодске, Ставрополе, Зеленокумске, Нефтекумске, Буденновске, Иноземцево. Также будут введены три многотопливных автозаправочных комплекса с участками отгрузки компримированного природного газа в Буденновске, Невинномысске и Минеральных Водах.
В ведомстве добавили, что в регионе также реализуется проект по созданию в Невинномысске газомоторного кластера ООО "Став-Газ". Предприятие стало резидентом индустриального парка, где планирует построить собственный завод по производству газобаллонного оборудования, пункт переоборудования транспорта для использования газа и дополнительную АГНКС на 14 постов. Это позволит Ставрополью удешевить переход на газомоторное топливо.