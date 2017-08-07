"Газпром нефть" первой из нефтекомпаний получила прямой доступ на денежный рынок Мосбиржи

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" получила прямой доступ на денежный рынок Московской биржи 4 августа, говорится в сообщении торговой площадки. Компания успешно осуществила первую сделку по размещению рублевого депозита на Московской бирже с центральным контрагентом - Национальным клиринговым центром (НКЦ), который входит в группу Московская биржа.

"Газпром нефть" первой среди игроков российской нефтяной отрасли получила прямой доступ к денежному рынку Московской биржи. Размещение депозитов с центральным контрагентом мы рассматриваем как новый эффективный финансовый инструмент, позволяющий нам увеличить доходность при неизменном уровне кредитного риска", - заявил ТАСС заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.

С 24 июля 2017 года Московская биржа предоставила российским юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, прямой доступ к денежному рынку. Корпорации получили возможность размещать средства в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) по рыночным ставкам биржевого репо. НКЦ гарантирует исполнение обязательств по сделкам, которые заключаются в результате сведения заявок от корпораций на размещение средств в депозиты с заявками РЕПО с клиринговым сертификатом участия на привлечение средств.

В настоящее время прямой доступ к денежному рынку Московской биржи имеют компании "Алроса", "Альфастрахование", "Альфастрахование-Жизнь", "Ингосстрах", МТС, "Рольф", "Русагро", "Т Плюс", "Фосагро". За первые две недели компании разместили денежные средства на сроки один день, одна неделя, две недели и один месяц на общую сумму 45,1 млрд рублей.