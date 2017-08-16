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"Дочка" "Газпром нефти" увеличит долю в крупнейшей нефтехимической компании Сербии на 21%

Экономика и бизнес ТЭК
16 августа, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Это произойдет из-за списания долга нефтехимической компании перед NIS в размере 150 млн евро

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Компания NIS (Нефтяная индустрия Сербии, дочернее предприятие "Газпром нефти") в течение следующих 6 месяцев увеличит долю в крупнейшей нефтехимической компании Сербии HIP Petrohemija (HIPP) на 21%. Это произойдет из-за списания долга нефтехимической компании перед NIS в размере 150 млн евро, сообщили ТАСС в пресс-службе NIS.

"NIS, как миноритарный акционер HIPP, намерен оказывать поддержку по улучшению деятельности HIPP, и поддержал утверждение заранее подготовленного плана реорганизации, в результате исполнения которого в течение последующих 6 месяцев будет частично списан оставшийся долг HIPP перед NIS в размере 150 млн евро, частично задолженность будет конвертирована в собственность, на основании чего NIS станет собственником акций HIPP, в количестве чуть меньше 21%", - говорится в комментарии пресс-службы.

Ранее сообщалось, что NIS владеет 12,74% акций этой компании. Таким образом, доля NIS в уставном капитале HIP Petrohemija после конверсии составит менее 34%.

В NIS уточняют, что компания несколько лет вместе с правительством республики Сербии работала над поиском модели для достижения уровня устойчивой производственной деятельности HIPP. В частности, NIS обеспечивает снабжение HIP Petrohemija прямогонным бензином по выгодным рыночным ценам.

Принадлежащая "Газпром нефти" сербская NIS - вертикально интегрированная энергетическая компания, работающая на рынке Юго-Восточной Европы. Основные направления деятельности - разведка, добыча и переработка нефти и газа, а также реализация широкого спектра нефтепродуктов.

"Газпром нефть" владеет 56% акций NIS.

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