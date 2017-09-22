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"Газпром нефть" впервые использовала БПЛА для доставки груза на месторождение в Арктике

Экономика и бизнес ТЭК
22 сентября, 14:48 UTC+3 НОВЫЙ УРЕНГОЙ УРЕНГОЙ 22, сентября. /ТАСС

Воздушное судно взлетело с центральной базы предприятия в городе Ноябрьске и преодолело 40 километров до цели за 42 минуты

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© ПАО "Газпром нефть"

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 22 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" впервые доставила груз на удаленное месторождение в арктической зоне с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает компания.

"Беспилотный летательный аппарат массой 37 кг доставил груз весом 4,5 кг на пограничное месторождение "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза". Воздушное судно взлетело с центральной базы предприятия в городе Ноябрьске и преодолело 40 километров до цели за 42 минуты", - говорится в сообщении.

В компании отмечается, что испытания подтвердили возможность использования беспилотников для доставки грузов на отдаленные производственные площадки, в том числе в арктическую зону, где в весенне-осенний период отсутствует наземное сообщение, а также в случаях, когда использование вертолетной техники экономически нецелесообразно. По информации "Газпром нефти", в зимний период 2017-2018 гг. компания продолжит испытания беспилотников вертолетного типа, а также роторных воздушных судов.

"Успешный опыт доставки грузов беспилотником на удаленную производственную площадку имеет огромное значение для нефтегазовой отрасли. Мы доказали, что в сложных климатических условиях можно обеспечить эффективную доставку мелких партий грузов беспилотными системами, когда использование пилотируемых вертолетов будет неоправданно дорогим", - сказал генеральный директор "Газпромнефть-снабжения" Сергей Смецкой, слова которого приводятся в сообщении.

Он также заметил, что компания будет изучать возможность применения беспилотных судов массой 500 кг и грузоподъемностью 200 кг.

"Газпром нефть" с 2015 года ведет промышленную эксплуатацию БПЛА для мониторинга работы напорных нефтепроводов. Их использование позволяет в режиме реального времени следить за состоянием трубопроводов и значительно снизить экологические риски, в том числе в пожароопасный период.

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