"Газпром нефть" отказалась от разработки блока Halabja в Иракском Курдистане

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Gazprom Neft Middle East (подразделение "Газпром нефти" в Иракском Курдистане) решила отказаться от разработки одного из трех действующих проектов в регионе - Halabja. Об этом генеральный директор Gazprom Neft Middle East Сергей Петров рассказал в интервью журналу Nefte Compass.

"По результатам сейсмики блока Halabja, которую мы провели в прошлом году, было принято решение отказаться от его разработки", - сказал Петров. При этом он добавил, что геологоразведочные работы, проведенные на блоке, показали перспективы к открытию газового месторождения.

"Halabja находится в горной местности на высоте до 2 тыс. метров, где почти полностью отсутствует любая инфраструктура, но со времен последних боевых действий остались минные поля. Чтобы снять существующие геологические неопределенности, необходимы существенные инвестиции. Все это создает очень высокие риски, которые сейчас мы не готовы нести", - сказал Петров.

Высвободившиеся в результате отказа от проекта инвестиции компания планирует направить на разработку блока Garmian.

Новые проекты

По словам Петрова, компания рассматривает возможность участия и в разработке других блоков в Иракском Курдистане. "Мы готовы расширяться, смотреть новые участки", - сказал он, добавив, что власти региона предложили компании изучить порядка 10 новых блоков.

"По итогам анализа доступной геологической информации мы выбрали наиболее перспективные с нашей точки зрения лицензионные участки. Сейчас мы ведем переговоры", - уточнил Петров.

В Иракском Курдистане Gazprom Neft Middle East разрабатывает три проекта: Shakal и Halabj, в каждом из которых компании принадлежит 80%, а 20% - региональному правительству Курдистана, а также блок Garmian - совместный проект с канадской WesternZagros, в котором компаниям принадлежит по 40%, остальное - курдскому правительству. В 2017 году "Газпром нефть" планировала увеличить добычу в регионе на 17% - до 220 тыс. тонн.

Коммерческая добыча ведется пока только на блоке Garmian на скважине Sarqala-1. В 2017 году компания вышла на уровень добычи в 9,6 тыс. баррелей в сутки, сообщил Петров.

В дальнейших планах компании, которые согласованы с властями региона, бурение по одной скважине в год до 2022 года, добавил Петров. На сегодняшний день извлекаемые запасы Garmian, по его словам, оцениваются в 8 млн тонн, но "работа по оценке запасов блока продолжается".

На блоке Shakal продолжаются геологоразведочные работы.