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Saudi Aramco подпишет меморандумы с "Газпромом", "Газпром нефтью", "Сибуром"

Экономика и бизнес ТЭК
5 октября, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В пятницу будет двусторонняя встреча с "Роснефтью", компании обсудят возможность подписания соглашений о будущих инвестициях

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Saudi Aramco подпишет двустороннее соглашение с дочкой "Лукойла" - Litasco, а также 6 октября проведет встречу с "Роснефтью". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Saudi Aramco Амин Нассер.

"Мы подпишем несколько меморандумов о взаимопонимании с "Газпромом", "Газпром нефтью", "Сибуром", подпишем трехстороннее соглашение с суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии и РФПИ, запланировано соглашение с дочкой "Лукойла" - Litasco, завтра будет двусторонняя встреча с "Роснефтью" - мы обсудим возможность подписания соглашений о будущих инвестициях", - сказал он.

Litasco - международный трейдер "Лукойла", зарегистрирован в Швейцарии в 2000 г. Филиалы компании расположены в нескольких странах мира, в том числе в США, Китае, Ираке и Индии. В 2015 г. Litasco реализовала 71 млн т нефти и 94 млн т нефтепродуктов.

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