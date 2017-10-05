Saudi Aramco подпишет меморандумы с "Газпромом", "Газпром нефтью", "Сибуром"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Saudi Aramco подпишет двустороннее соглашение с дочкой "Лукойла" - Litasco, а также 6 октября проведет встречу с "Роснефтью". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Saudi Aramco Амин Нассер.

"Мы подпишем несколько меморандумов о взаимопонимании с "Газпромом", "Газпром нефтью", "Сибуром", подпишем трехстороннее соглашение с суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии и РФПИ, запланировано соглашение с дочкой "Лукойла" - Litasco, завтра будет двусторонняя встреча с "Роснефтью" - мы обсудим возможность подписания соглашений о будущих инвестициях", - сказал он.

Litasco - международный трейдер "Лукойла", зарегистрирован в Швейцарии в 2000 г. Филиалы компании расположены в нескольких странах мира, в том числе в США, Китае, Ираке и Индии. В 2015 г. Litasco реализовала 71 млн т нефти и 94 млн т нефтепродуктов.