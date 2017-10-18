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"Газпром нефть" и Saudi Aramco определили сферы сотрудничества, в том числе по локализации

Экономика и бизнес ТЭК
18 октября, 13:35 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Стороны обсуждают возможность сотрудничества по технологиям бурения, многостадийного гидроразрыва пласта, добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ПАО "Газпром нефть" и крупнейшая в мире государственная нефтяная компания Saudi Aramco (Саудовская Аравия) определили шесть направлений сотрудничества, в том числе по импортозамещению и локализации оборудования для разведки и добычи нефти, а также в области производство катализаторов. Об этом журналистам сообщил глава российской компании Александр Дюков.

"У них тоже есть определенный технологические вызовы, геологические, на которые они пытаются найти ответы, у нас есть зоны совместного интереса. Мы их определили - это шесть зон, направлений. По этим зонам будут сформированы рабочие группы, и после проработки возможности совместной работы по этим направлениям будет приниматься решение о формате этой работы", - сказал он.

По словам Дюкова, стороны обсуждают возможность сотрудничества по технологиям бурения, многостадийного гидроразрыва пласта, добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов, в области карбонатных коллекторов, моделирования месторождений, в том числе глубоко залегающих.

"Мы готовы предложить им рассмотреть наш катализатор. Вполне возможна совместная работа по повышению эффективности", - добавил глава "Газпром нефти".

"В настоящий момент определены основные направления совместного интереса, сформированы рабочие группы по каждой области", - сообщил Дюков.

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