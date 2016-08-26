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"Аэрофлот" и ГСС выполнили контракт на поставку 30 самолетов SSJ-100

Экономика и бизнес Транспорт
26 августа, 14:24 UTC+3
Церемония подписания договора и акта-приемки передачи заключительного воздушного судна состоялась 25 августа
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" ("Аэрофлот") и АО "Гражданские самолеты Сухого" ("ГСС") объявили об исполнении контракта на поставку тридцати самолетов SSJ-100. Церемония подписания договора и акта-приемки передачи заключительного воздушного судна состоялась 25 августа в г. Жуковский, говорится в совместном сообщении "Аэрофлота", "Сбербанк Лизинга" и ГСС.

Воздушное судно имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне бизнес-класса и 75 - в салоне эконом. Дальность полета - 3048 км. Самолет был приобретен и передан авиакомпании в лизинг компанией "Сбербанк Лизинг".

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Виталий Савельев отметил, что выполнение твердого контракта на поставку 30 воздушных судов Sukhoi Superjet 100 стало знаковым событием для "Аэрофлота" и российского авиапрома.

"Наша компания "поставила на крыло" новейший российский самолет и открыла перед ним дорогу на отечественный и международный рынок авиаперевозок. Superjet 100 получил известность в мире в первую очередь как машина "Аэрофлота" и привлек внимание других авиакомпаний. В качестве национального перевозчика "Аэрофлот" намерен и впредь оказывать поддержку российскому авиастроению, оставаясь главным потребителем и доводчиком его инновационной продукции", - заверил Виталий Савельев.

В свою очередь президент АО "Гражданские самолеты Сухого" Илья Тарасенко признал, что эксплуатантами Superjet 100 становится все больше российских и иностранных авиакомпаний, но развитие отношений с национальным перевозчиком ПАО "Аэрофлот" является для стратегически важным для "ГСС". "Благодаря совместной работе с ПАО "Аэрофлот" за пять лет нам удалось улучшить эксплуатационные характеристики Sukhoi Superjet, и мы намерены продолжать сотрудничество, повышая качество и сервис", - подчеркнул глава АО "ГСС".

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