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К строительству cеверного обхода Астрахани привлекут частного инвестора

Экономика и бизнес Транспорт
26 августа, 14:54 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Cтоимость проекта оценивается в 23 млрд рублей
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АСТРАХАНЬ, 26 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Проект Северного обхода Астрахани, включающего двухъярусный мост через Волгу, проходит заключительную экспертизу. К строительству объекта, стоимость которого оценивается в 23 млрд рублей, могут привлечь частного инвестора, сообщил сегодня корр. ТАСС губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"Мы активно прорабатываем вариант строительства третьего моста через концессионное соглашение, предполагаем использовать частные инвестиции. Рассматриваем разные возможности сотрудничества. Я надеюсь, что мы подойдем к определенному варианту к концу года, - уточнил Жилкин. - Проект Северного обхода готов и проходит заключительную экспертизу, если все сложится, возможно, но я говорю это с осторожностью, старт строительства можно будет рассматривать в следующем году".

По словам губернатора, строительство Северного обхода позволит решить сразу несколько глобальных задач. Во- первых, после его введения в эксплуатацию можно будет начать капитальный ремонт действующего автодорожного моста (всего в Астрахани два моста через Волгу, если сейчас начать ремонт одного из них, город встанет в пробке). Во- вторых, огромный поток транзитного транспорта, в том числе с крупногабаритными грузами, больше не будет проходить через городские дороги - машины будут идти в обход, не заезжая в Астрахань.

По информации областного Министерства строительства и дорожного хозяйства, проект Северного обхода Астрахани включает в себя несколько дорожных развязок и третий в городе мост через Волгу. Планируется, что он будет двухъярусным: по нижнему ярусу будет осуществляться движение в сторону Москвы, по верхнему - в сторону Атырау (Казахстан). Общая длина моста составит 1847 метров, протяженность обхода будет более 12 км. Строительство Северного обхода позволит сократить путь между берегами Волги до 10-12 км, а для транзитного транспорта - до 15-20 км.

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