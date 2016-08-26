Швейцарская Stadler поставит 23 вагона для проекта частного трамвая в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Швейцарская компания Stadler выиграла тендер на поставку 23 трамвайных вагонов "Метелица" для нужд "Транспортной концессионной компании" (ТКК) в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Stadler.

Трамваи будут производиться на белорусском заводе "Штадлер Минск", а первые шесть трамвайных вагонов будут переданы заказчику до конца июля 2017 г. Это первый крупный заказ на инновационный трамвайный вагон "Метелица", разработанный компанией Stadler специально для широкой колеи. Сумму контракта компания не раскрывает.

Закупка 23 трамвайных вагонов "Метелица" необходима для реализации проекта строительства трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на востоке города. Трамваи начнут курсировать по новым городским линиям с августа 2017 г. Условия контракта предусматривают гарантийное обслуживание трамвайных вагонов в течение трех лет, а также заключение отдельного контракта на обслуживание в течение 5 лет, что предполагает активную поддержку заказчика со стороны производителя по вопросам планировки и организации депо для обслуживания трамвайных вагонов.

"Спрос на трамваи достаточно высок, и на очереди ждут несколько тендеров на закупку современных низкопольных трамваев в рамках подготовки городов Российской Федерации к предстоящему чемпионату мира по футболу в 2018 г.", - отметил владелец и генеральный директор компании Stadler Петер Шпулер, слова которого приводятся в сообщении.

Трамвай "Метелица" успешно прошел эксплуатационные испытания в нескольких российских городах и получил допуск к работе на российских трамвайных линиях. Трехсекционный низкопольный трамвай для Санкт-Петербурга будет произведен в двустороннем исполнении. Сочлененные соединения тележек позволяют свести к минимуму шум во время движения трамвая. Внутри предусмотрены две зоны для расположения лиц с ограниченными физическими возможностями, а также для размещения пассажиров с велосипедами или детскими колясками.

Ранее ТАСС сообщал, что правительство Санкт-Петербурга и ООО "Транспортная концессионная компания" сегодня подписали концессионное соглашение по созданию и реконструкции трамвайной сети в районе станции метро "Ладожская". Капитальные затраты на создание трамвайной сети в Красногвардейском районе, по предварительным расчетам, составят 8,9 млрд руб. Размер затрат, которые должен понести концессионер за все 30 лет проекта, являлся конкурсным критерием и составил 33,7 млрд руб., при этом ожидаемая выручка от пассажироперевозок - 22,4 млрд руб., она будет расти за счет развития территорий Красногвардейского района. Срок реализации проекта 30 месяцев. В числе совладельцев Транспортной концессионной компании, помимо "Лидера" и группы ЛСР, значатся "Главная дорога", "Новое качество дорог" и "МК 20СХ".

Stadler Rail Group является системным поставщиком решений по производству железнодорожного и городского транспорта, располагает предприятиями в Швейцарии, Германии, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии, Италии, Белоруссии, Алжире и США. В настоящее время Stadler Rail Group имеет контракт с компанией "Аэроэкспресс" на поставку 11 двухэтажных поездов модели KISS (девять 6-вагонных и двух 4-вагонных) на сумму 183 млн евро.