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РЖД ввели скидку на внутрироссийские перевозки пива на расстояние от 961 до 3 тыс. км

Экономика и бизнес Транспорт
26 августа, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Скидка действует до конца 2016 года и применяется при условии выполнения общего гарантированного объема перевозок пива с указанных станций в объеме не менее 749 тыс. тонн
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ввело скидку в размере 14,5% на внутрироссийские перевозки пива на расстояние от 961 до 3 тыс. км включительно, следует из протокола заседания правления РЖД.

Понижающий коэффициент к базовому тарифу действует при перевозках на данные расстояния со станций Алексеевская и Кинель Куйбышевской железной дороги, Воронеж-Курский Юго- Восточной железной дороги, Злобино Красноярской железной дороги, Новосибирск-Западный и Омск Северный Западно-Сибирской железной дороги, Парнас Октябрьской железной дороги, Ростов-Западный Северо-Кавказской железной дороги, Тула-Лихвинская Московской железной дороги, Хабаровск-1 Дальневосточной железной дороги, Челябинск-Главный Южно- Уральской железной дороги и Ярославль Северной железной дороги.

Скидка действует до конца 2016 года и применяется при условии выполнения общего гарантированного объема перевозок пива с указанных станций в объеме не менее 749 тыс. тонн, в том числе не менее 489 тыс. тонн при внутрироссийских перевозках на расстояние от 961 до 3 тыс. км включительно.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) с начала 2013 года своим приказом разрешила РЖД самостоятельно применять повышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифам на перевозку отдельных видов грузов по некоторым направлениям в установленных ФСТ пределах. Так, монополия может оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться.

В 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России понизила нижнюю границу тарифного коридора до минус 25%. До этого максимальный размер скидки к тарифу составлял 12,8%. Уровень максимальной надбавки остался на прежнем уровне - 13,4%.

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