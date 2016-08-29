"Мостотрест" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 5 раз - до 476 млн руб.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дорожно-строительная группа "Мостотрест" в первом полугодии 2016 года увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 5 раз, до 476 млн рублей, сообщает компания.

Бэклог (оценка стоимости работ по заключенным договорам - прим. ТАСС) составил 343,5 млрд рублей (+15% по сравнению с началом года), пополнившись новыми проектами на общую сумму 112,4 млрд рублей, отмечает компания.

Выручка увеличилась на 31%, до 67,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста объемов строительства.

Валовая прибыль выросла вдвое и достигла 9,8 млрд рублей, показатель EBITDA - в 3 раза, до 6,2 млрд рублей.