Авиакомпании Ирана обсуждают организацию полетов на Дальний Восток через аэропорт Внуково

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Иранские авиакомпании обсуждают организацию полетов на Дальний Восток через аэропорт Внуково, сообщил журналистам заместитель генерального директора АО "Международный аэропорт "Внуково" Антон Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.
"С уверенностью могу сказать, что у иранских туристов значительный интерес проявляется к нашей стране, в частности, к Дальневосточному региону, и обсуждается возможность организации авиасообщения между Республикой Иран и городами Дальнего Востока, что положительно скажется на экономической составляющей региона", - сказал он.
Кузнецов напомнил, что с начала 2016 года, после снятия с Ирана санкций, в аэропорт Внуково начали выполнять рейсы три иранских перевозчика.
Источник, знакомый с планами сторон, сообщил журналистам, что проект может быть реализован с участием базового перевозчика Внуково - авиакомпании "Россия", входящей в группу "Аэрофлот".