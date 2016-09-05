ФГК в январе-августе 2016 года перевезла 5 млн тонн грузов в инновационных полувагонах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объем погрузки АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, 100-процентная дочерняя компания РЖД) в инновационные полувагоны в январе-августе 2016 года составил около 5 млн тонн, сообщает пресс-служба ФГК.

Грузооборот инновационных полувагонов ФГК в отчетном периоде достиг 19,5 млрд тонно-км, среднее расстояние перевозки составило 4 тыс. км.

Как отметил коммерческий директор ФГК Андрей Исаев, 82% от общего объема составляют перевозки в экспортных направлениях: "Мы предоставляем инновационные полувагоны под погрузку крупнейшим производителям угля, руды, строительных грузов, которым выгоднее везти свои грузы на большие расстояния в вагонах с увеличенной нагрузкой на ось. Специально под таких клиентов специалистами АО "ФГК" разрабатываются логистические схемы, позволяющие максимально эффективно задействовать инновационный вагон и оценить его производительность".

Наибольшая потребность грузовладельцев в инновационном подвижном составе за восемь месяцев 2016 года отмечена на полигоне Западно-Сибирской железной дороги, где основную долю в номенклатуре перевозимых грузов занимает каменный уголь. Вагоны с каменным углем отправляются на станции Октябрьской, Восточно-Сибирской, Дальневосточной, Забайкальской желдорог, в адрес портов РФ и в направлении Украины, стран Средней Азии и Прибалтики. Объем перевозок каменного угля в инновационных полувагонах составил около 4 млн тонн.

В сегменте перевозок железной и марганцевой руды лидирует Октябрьская железная дорога, со станций которой продукция крупнейших горнорудных предприятий Северо- Западного региона перевозится в инновационных полувагонах ФГК в направлении Северной, Южно-Уральской, Забайкальской ж.д., портов Балтийского бассейна и Дальнего Востока. Объем перевозок руды в вагонах с улучшенными техническими характеристиками в отчетном периоде достиг 0,8 млн тонн.

Перевозки строительных грузов в инновационных полувагонах также преобладают на полигоне Западно-Сибирской ж.д., на втором месте - железные дороги Украины и Белоруссии, далее - Южно-Уральская, Октябрьская и Дальневосточная ж.д. Минерально-строительные грузы, в основном щебень, перевозятся по всей сети российских железных дорог и в адрес потребителей Украины, Белоруссии, Молдовы, Прибалтики, стран Средней Азии и др.

Вагонный парк АО "ФГК" насчитывает 139,8 тыс. единиц подвижного состава. Объем перевозок в 2015 году вырос на 2,2%, до 165,5 млн тонн.