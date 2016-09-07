Объем ж/д перевозок зерна в порты РФ за 8 месяцев 2016 года увеличился на 7%, до 4,1 млн т

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки зерновых грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов в январе-августе 2016 года увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,07 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 4,04 млн тонн (+6,3%), импортные - 34,42 тыс. тонн (рост в 5 раз).

Объем ж/д перевозок зерна на экспорт в порт Новороссийск за отчетный период составил 1,99 млн тонн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,21 млн тонн). В порт Туапсе доставлено 1,25 млн тонн (+37,4%). На долю перевозок зерна в порт Новороссийск пришлось до 49,3% экспортных отправок, в порт Туапсе - 30,8%.

Импортная ж/д перевозка из порта Санкт-Петербург составила 27,49 тыс. тонн (рост с 0,15 тыс. тонн), Новороссийск - 5,09 тыс. тонн (рост в 3,5 раза). По итогам августа 2016 года объем экспортных ж/д перевозок зерна в порты составил 603,84 тыс. тонн (-32,4%), импортных - 7,68 тыс. тонн (рост с 734 тонн).