ФГК в августе увеличила объем грузоперевозок на 23%, до 17,4 млн тонн

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Общий объем грузов, перевезенных АО "Федеральная грузовая компания (ФГК, "дочка" "РЖД") в августе 2016 года, составил 17,4 млн тонн, что на 23% превышает результат соответствующего месяца 2015 года. Об этом говорится в сообщении компании.

За указанный период погружено 240,5 тыс. полувагонов, 13,2 тыс. крытых вагонов, 8,2 тыс. платформ, 5,5 тыс. цистерн. Общий грузооборот вагонов компании за август достиг 33,7 млрд ткм, объем среднесуточной погрузки составил 8,6 тыс. вагонов.

"Положительная динамика к августу 2015 года достигнута за счет роста погрузки в полувагоны АО "ФГК" флюсов (+97%), кокса (+76%), черных металлов (+68%), минерально-строительных грузов (+28%), каменного угля (+18%), руды (+15%) и др.", - отмечается в пресс-релизе.

ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно- экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании ФГК по состоянию на начало сентября 2016 года насчитывает 143 тыс. единиц подвижного состава.