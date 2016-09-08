"Уральские авиалинии" в ноябре пополнят авиапарк 38-м самолетом Airbus А320

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября./ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" планируют в ноябре получить 38-й самолет Airbus А320, сообщил директор авиакомпании Сергей Скуратов журналистам в четверг.

"10 лет назад к нам пришел первый самолет А320. Сейчас в нашем парке 37 самолетов. 38-ой самолет, скорее всего, прибудет к нам в парк в ноябре", - сказал Скуратов.

Он добавил, что самолеты авиакомпании в сутки находятся в небе более 11 часов. В год самолеты летают более 3,8 тыс. часов. Авиакомпания рассчитывает увеличить этот показатель до 4 тыс. часов. "Согласно докладам диспетчерской службы, 27 дней из 31 наши самолеты исправны", - добавил Скуратов.