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"Уральские авиалинии" планируют увеличить выручку на 15%, до 51 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
8 сентября, 12:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, сентября. /ТАСС
Выручка в прошлом году выросла на 20% и составила 43,8 млрд руб.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует в 2016 году получить выручку в размере 51 млрд рублей, что почти на 15% больше, чем в прошлом году, сообщил гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов журналистам в четверг.

"Про прибыль пока говорить рано, давайте дождемся данных за 9 месяцев, поскольку максимальная прибыль определяется как раз этим периодом. Если говорить о выручке, то мы планируем получить ее в размере 51 млрд рублей", - сказал Скуратов.

Ранее ТАСС сообщал, что чистая прибыль авиакомпании "Уральские авиалинии" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2015 году снизилась вдвое и составила 285,3 млн рублей. Выручка в прошлом году выросла на 20% и составила 43,8 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 11,8%, до 4,1 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 24%, до 920,6 млн руб.

Кредиторская задолженность "Уральских авиалиний" за 2015 г. составила 5,6 млрд руб. (+20,4% к показателю за 2014 г.).

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. В 2015 г. ее услугами воспользовались более 5,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 35 лайнеров.

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