"Уральские авиалинии" планируют увеличить выручку на 15%, до 51 млрд руб.

Премьер Казахстана отправлен в отставкуМеждународная панорама 8 сентября, 13:38
Роман Павлюченко помирился с водителем после дорожного конфликтаСпорт 8 сентября, 13:31
Видеотрансляция пресс-конференции главы комиссии ОКР по борьбе с допингомСпорт 8 сентября, 13:30
Кадыров опроверг слухи о падении с лошадиОбщество 8 сентября, 13:26
Учебный центр спецназа в Чечне не будет приглашать иностранных военных инструкторовВ стране 8 сентября, 13:14
Яндекс анонсировал запуск конкурента "Медиалогии"Экономика и бизнес 8 сентября, 13:14
Эксперт рассказал, зачем ВМФ России десантные вертолетоносцыАрмия и ОПК 8 сентября, 13:13
Гендиректор: количество задержанных рейсов у "Уральских авиалиний" не превышает 4%Новости Урала 8 сентября, 13:13
"Евраз" получил сертификат на рельсы от Deutsche BahnТранспорт 8 сентября, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует в 2016 году получить выручку в размере 51 млрд рублей, что почти на 15% больше, чем в прошлом году, сообщил гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов журналистам в четверг.
"Про прибыль пока говорить рано, давайте дождемся данных за 9 месяцев, поскольку максимальная прибыль определяется как раз этим периодом. Если говорить о выручке, то мы планируем получить ее в размере 51 млрд рублей", - сказал Скуратов.
Ранее ТАСС сообщал, что чистая прибыль авиакомпании "Уральские авиалинии" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2015 году снизилась вдвое и составила 285,3 млн рублей. Выручка в прошлом году выросла на 20% и составила 43,8 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 11,8%, до 4,1 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 24%, до 920,6 млн руб.
Кредиторская задолженность "Уральских авиалиний" за 2015 г. составила 5,6 млрд руб. (+20,4% к показателю за 2014 г.).
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. В 2015 г. ее услугами воспользовались более 5,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 35 лайнеров.