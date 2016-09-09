"Аэрофлот" может переуступить "дочке" Ростеха право на покупку 22 самолетов Boeing 787

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Совет директоров авиакомпании "Аэрофлот" проголосовал за переуступку в пользу компании "Авиакапитал-Сервис" (дочерняя компания ГК "Ростех") права на покупку 22 самолетов Boeing 787 Dreamliner, говорится в материалах авиаперевозчика.
"Полная уступка ПАО "Аэрофлот" всех прав и обязанностей по договору N3063 в пользу ООО "Авиакапитал-Сервис", - говорится в сообщении.
В конце августа источник сообщал ТАСС, что "Аэрофлот" на месяц отложила рассмотрение вопроса о переуступке прав на покупку самолетов Boeing 787 Dreamliner.
Ранее стало известно, что "Аэрофлот" планирует отложить заказ на Dreamliner: с 2016 г. как минимум на 2017 г. Как сообщал гендиректор компании Виталий Савельев, перенос срока поставок связан с тем, что рынок гражданской авиации "практически не растет". В 2015 г. он отмечал, что компания хочет отказаться от контракта на поставку самолетов Dreamliner, потому что Boeing не смог вовремя исполнить контракт, а в кризис самолеты стали уже не нужны.
ООО "Авиакапитал-Сервис" - авиационная лизинговая компания, созданная 16 февраля 2011 г. при 100% участии госкорпорации "Ростех".