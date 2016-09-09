Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Аэрофлот" может переуступить "дочке" Ростеха право на покупку 22 самолетов Boeing 787

Экономика и бизнес Транспорт
9 сентября, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Ранее стало известно, что "Аэрофлот" планирует отложить заказ на Dreamliner: с 2016 г. как минимум на 2017 г.
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Совет директоров авиакомпании "Аэрофлот" проголосовал за переуступку в пользу компании "Авиакапитал-Сервис" (дочерняя компания ГК "Ростех") права на покупку 22 самолетов Boeing 787 Dreamliner, говорится в материалах авиаперевозчика.

"Полная уступка ПАО "Аэрофлот" всех прав и обязанностей по договору N3063 в пользу ООО "Авиакапитал-Сервис", - говорится в сообщении.

В конце августа источник сообщал ТАСС, что "Аэрофлот" на месяц отложила рассмотрение вопроса о переуступке прав на покупку самолетов Boeing 787 Dreamliner.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" планирует отложить заказ на Dreamliner: с 2016 г. как минимум на 2017 г. Как сообщал гендиректор компании Виталий Савельев, перенос срока поставок связан с тем, что рынок гражданской авиации "практически не растет". В 2015 г. он отмечал, что компания хочет отказаться от контракта на поставку самолетов Dreamliner, потому что Boeing не смог вовремя исполнить контракт, а в кризис самолеты стали уже не нужны.

ООО "Авиакапитал-Сервис" - авиационная лизинговая компания, созданная 16 февраля 2011 г. при 100% участии госкорпорации "Ростех".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%
10
Два вестибюля Московского метрополитена открыли после работ по интеграции с МЦК
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должности
3
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
4
Новым детским омбудсменом стала Анна Кузнецова
5
Путин уволил Астахова
6
В честь Обамы назвали новый вид червей-паразитов
7
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
Темы дня
Реклама