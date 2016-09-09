Новый участок федеральной трассы Москва - Волгоград открыт в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Ретро-автомобили и колонна дорожной спецтехники первыми проехали в пятницу по открытому после капремонта 10-километровому участку трассы Москва - Волгоград вблизи города Михайловки под Волгоградом.

"Трасса Москва - Волгоград М-6 "Каспий" связывает в единое экономическое пространство юг и центральные регионы нашей страны. И таких обновленных участков на этой трассе уже 100 километров", - сказал журналистам на открытии участка министр транспорта РФ Максим Соколов.

Он отметил, что "это не только комфорт при передвижении по дороге, но прежде всего безопасность. Это новый надземный переход, современная система освещения и другое. Как результат, в этом году в Волгоградской области число ДТП сократилось на 20%, а число погибших на дорогах - на 40%". Министр подчеркнул, что "в этом году на дороги в Волгоградской области выделено 15 млрд рублей, из которых 9,5 млрд - федеральных, это по отдельным направлениям в 2 - 2,5 раза больше, чем в прошлые годы".

Соколов отметил, что впереди еще много километров предстоит отремонтировать, и он думает, "что результат этого дорожного сезона, как и рекордный урожай в сельском хозяйстве в Волгоградской области, будет рекордным". В этом году в Волгоградской области собрано 4,2 млн тонн зерновых, это на 1,2 млн тонн больше, чем в прошлом году.

Капремонт участка между 782 и 792 км федеральной трассы Москва - Волгоград завершен за 9 месяцев вместо 10 месяцев запланированных. На обновление этого участка затрачено 515 млн рублей. Главное отличие нового участка - это асфальто- бетонное покрытие вместо цементно-бетонного на старой дороге.

По оценкам специалистов Росавтодора, нормативное состояние старых участков федеральной трассы в 2014 году составляло 32%, теперь, после капремонта, - 64%. Всего за последние 3 года подрядными организациями Росавтодора в Волгоградской области отремонтировано 375 км федеральных трасс. В 2017 году всеми видами ремонта планируется охватить еще 123 км федеральных дорог.