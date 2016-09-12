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В Мурманске открыли участок федеральной трассы после реконструкции в 10,5 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
12 сентября, 13:51 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 12, сентября. /ТАСС
В регионе это первая дорога такой категории
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МУРМАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Участок федеральной трассы "Р-21" с транспортными развязками на территории Мурманска открыли после масштабной реконструкции. Как сообщили ТАСС в понедельник в правительстве области, после реконструкции стоимостью 10,5 млрд рублей дорога стала первой в регионе трассой столь высокого уровня.

"Завершенная реконструкция федеральной трассы Р-21 "Кола" является самым масштабным проектом дорожного строительства в Заполярье за последние годы. В регионе это первая дорога такой категории", - сообщили в правительстве.

Автомобильная дорога М-18 "Кола" является частью международного европейского маршрута Е-105 и является главной магистралью, соединяющей Норвегию, Финляндию, крупнейший порт на севере страны Мурманск, Карелию и Санкт- Петербург. Ее реконструкция в районе Мурманска велась параллельно с проектом "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", который включает развитие инфраструктуры морского, железнодорожного, автомобильного транспорта в Мурманске на арктическом направлении. Цель проекта - создание круглогодично действующего глубоководного морского хаба - центра переработки контейнерных и нефтеналивных грузов, перевалки угля и генеральных грузов, интегрированного в международный транспортный коридор "Север - Юг".

При этом участок автодороги Р-21 в районе Мурманска был построен в 1974 году. По данным исследования, транспортный поток здесь составляет более 20 тысяч автомобилей в сутки, и в перспективе будет значительно расти, но параметры существующей автомобильной дороги не могли его обеспечить. В ходе реконструкции, начатой в 2013 году, участок трассы стал самым современным в регионе. Здесь были созданы четыре полосы движения с разделительной полосой, три транспортные развязки, 14 мостов и путепроводов, а также надземного пешеходного перехода и 40 водопропускных труб, устроено искусственное электроосвещение.

На церемонии открытия участка трассы присутствовали председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин и министр транспорта РФ Максим Соколов.

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