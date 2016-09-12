Крымское УФАС возбудило дело в отношении АНО "ЕТД"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Крымское УФАС России провело анализ применяемых тарифов для перевозки пассажиров и грузов через Керченскую паромную переправу, после чего ведомством возбуждено дело в отношении автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" (выполняет функции единого оператора переправы, АНО "ЕТД") о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба УФАС.
Ведомством установлены нарушения АНО "ЕТД" антимонопольного законодательства, предусмотренного пунктами 1,3 части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции", выразившихся "в применении в расчетах стоимости перевозки пассажиров и грузов через Керченскую паромную переправу завышенных расходов, навязывании дополнительных услуг".
В сообщении говорится, что оценка выявленным обстоятельствам будет дана в ходе рассмотрения дела.
Однако в ряде российских СМИ распространена информация о том, что АНО "ЕТД" уже выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а также установлен штраф в размере 300 тыс. рублей.