Дорогу к курорту Шерегеш за 2 млрд рублей ввели в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Посетители туристического комплекса Шерегеш в Кемеровской области смогут сэкономить в дороге до 20 минут за счет введенного нового участка трассы стоимостью более 2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"На строительство было направлено более 2 млрд рублей. Как отметил глава региона Аман Тулеев, почти 2 тыс. автомобилей смогут проезжать по новому участку ежесуточно, при этом время в пути сократится на 20 минут", - сказали в пресс-службе.

Участок трассы Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол протяженностью 14,5 км построен в обход поселка Каз. Как ранее сообщал ТАСС, параметры прежнего участка не соответствовали интенсивности движения, которая растет с учетом развития Шерегеша. На протяжении 10 км дорога проходила в стесненных условиях по улицам Каза, кроме того, на выходе из поселка располагается склад взрывчатых веществ рудника. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов - 1 млрд 79 млн и 968,5 млн соответственно.

Шерегеш расположен в Горной Шории на юге Кемеровской области. По итогам горнолыжного сезона 2015-2016 курорт посетили более 1 млн человек. Начиная с 2000 года на развитие курорта направили 13 млрд рублей частных инвестиций. На территории комплекса действуют 59 гостиниц, 18 горнолыжных подъемников, 19 горнолыжных трасс, 62 ресторана и кафе.

Ранее сообщалось, что к началу зимнего сезона планируется ввести 2 подъемника пропускной способностью 5 тыс. человек в час, четыре гостиницы на 278 номеров, спортивно-учебный центр для любителей снегоходного туризма. В настоящее время ведутся работы по созданию транспортно- пересадочного узла, который должен решить вопрос с пробками на подъезде к туркомплексу и самому поселку Шерегеш, инвестиции в проект оцениваются в 2,5 млрд рублей.