Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дорогу к курорту Шерегеш за 2 млрд рублей ввели в Кемеровской области

Экономика и бизнес Транспорт
13 сентября, 15:37 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Почти 2 тыс. автомобилей смогут проезжать по новому участку ежесуточно, при этом время в пути сократится на 20 минут
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Посетители туристического комплекса Шерегеш в Кемеровской области смогут сэкономить в дороге до 20 минут за счет введенного нового участка трассы стоимостью более 2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"На строительство было направлено более 2 млрд рублей. Как отметил глава региона Аман Тулеев, почти 2 тыс. автомобилей смогут проезжать по новому участку ежесуточно, при этом время в пути сократится на 20 минут", - сказали в пресс-службе.

Участок трассы Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол протяженностью 14,5 км построен в обход поселка Каз. Как ранее сообщал ТАСС, параметры прежнего участка не соответствовали интенсивности движения, которая растет с учетом развития Шерегеша. На протяжении 10 км дорога проходила в стесненных условиях по улицам Каза, кроме того, на выходе из поселка располагается склад взрывчатых веществ рудника. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов - 1 млрд 79 млн и 968,5 млн соответственно.

Шерегеш расположен в Горной Шории на юге Кемеровской области. По итогам горнолыжного сезона 2015-2016 курорт посетили более 1 млн человек. Начиная с 2000 года на развитие курорта направили 13 млрд рублей частных инвестиций. На территории комплекса действуют 59 гостиниц, 18 горнолыжных подъемников, 19 горнолыжных трасс, 62 ресторана и кафе.

Ранее сообщалось, что к началу зимнего сезона планируется ввести 2 подъемника пропускной способностью 5 тыс. человек в час, четыре гостиницы на 278 номеров, спортивно-учебный центр для любителей снегоходного туризма. В настоящее время ведутся работы по созданию транспортно- пересадочного узла, который должен решить вопрос с пробками на подъезде к туркомплексу и самому поселку Шерегеш, инвестиции в проект оцениваются в 2,5 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
5
Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%
10
Два вестибюля Московского метрополитена открыли после работ по интеграции с МЦК
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сийярто назвал Ассельборна несерьезным политиком из-за слов об исключении Венгрии из ЕС
2
Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне
3
Соль внесли в перечень продэмбарго
4
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
5
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
6
RT прокомментировал ситуацию с репортажем про британскую энергетическую компанию
7
Врио директора авиаотряда "Россия" назначен первый заместитель Одинцева
Темы дня
Реклама