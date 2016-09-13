Власти: вторую часть объездной дороги вокруг Пскова построят в 2019 году

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ПСКОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Вторая очередь транспортного обхода вокруг Пскова будет построена в 2019 году. Автодорога стоимостью 6,76 млрд рублей позволит активизировать транспортное сообщение с прибалтийскими странами, Белоруссией, Санкт-Петербургом и северо-западными регионами РФ, сообщили во вторник в пресс-службе администрации Псковской области.
"В Псковской области прошла церемония закладки памятного камня, знаменующего начало строительства второй части объездной дороги вокруг Пскова - Северный обход. Срок окончания проекта - конец 2019 года, протяженность трассы - около 9 км, стоимость - 6,76 млрд рублей", - сказала представитель пресс-службы.
Дорога соединит региональную автотрассу Псков-Гдов-Сланцы с федеральной Псков-Изборск до границы с Эстонией, что позволит разгрузить Псков от потока транзитного автотранспорта, проходящего через пограничные пункты пропуска "Шумилкино", "Куничина Гора" и "Брунишево". Согласно проекту, будет построено шесть путепроводов, две развязки и разводной мост через реку Великую. По четырехполосной трассе можно будет двигаться со скоростью 120 км/ч.
Губернатор Псковской области Андрей Турчак обратился на церемонии к подрядчику с просьбой завершить работы раньше намеченного срока. "В июне 2019 года в Пскове пройдут Международные Ганзейские дни, хочется, чтобы к этому времени уже появился мост и город освободился от большегрузного транспорта", - цитирует Турчака его пресс- служба.
Первая очередь объездной автодороги вокруг Пскова диной 10,1 км была сдана в эксплуатацию в 2007 году. Финансирование строительства за 5 лет составило около 700 млн рублей, в том числе из федерального бюджета поступило около 590 млн рублей. Как заявили специалисты, полноценная отдача от вложенных инвестиций в первый комплекс Северного обхода возможна исключительно при условии ввода в эксплуатацию второй очереди.