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В Домодедово появился новый грузовой авиаперевозчик Sky Gates Airlines

Экономика и бизнес Транспорт
13 сентября, 17:05 UTC+3
авиакомпания уже организовала в воздушной гавани станцию оперативно-технического обслуживания своего парка воздушных судов и в ближайшее время начнет выполнять коммерческие рейсы из аэропорта
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. В московском аэропорту Домодедово совершил посадку самолет Boeing 747-400F, ставший первым в парке воздушных судов авиакомпании Sky Gates Airlines, сообщает пресс-служба аэропорта.

Новый грузовой авиаперевозчик подписал соглашение о наземном обслуживании с аэропортом Домодедово. На данный момент авиакомпания уже организовала в воздушной гавани станцию оперативно-технического обслуживания своего парка воздушных судов и в ближайшее время начнет выполнять коммерческие рейсы из аэропорта.

Маршруты будут осуществляться как по внутренним, так и по международным направлениям.

Домодедово продолжает реализацию инвестиционной программы развития грузовых мощностей. В рамках программы осуществляется расширение грузового комплекса, которое планируется завершить в первом полугодии 2017 года. Стоимость проекта составляет порядка трех млрд руб. Благодаря вводу новых складских площадей в размере 15,6 тыс. кв м., пропускная способность комплекса вырастет более чем вдвое и составит порядка 440 тыс. тонн в год, говорится в сообщении.

Московский аэропорт Домодедово - одна из крупнейших воздушных гаваней России, в 2015 году аэропорт обслужил 30,5 млн человек. Грузопоток составил 152,4 тыс. тонн по итогам 2015 года, при этом грузовыми воздушными судами было выполнено более 1,7 тыс. взлетно-посадочных операций.

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