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Новороссийск в январе-августе лидирует по грузообороту среди морпортов РФ

Экономика и бизнес Транспорт
14 сентября, 10:44 UTC+3
ТАСС составил, на основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ, рейтинг морских портов России по грузообороту
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© Виктор Лагашев/предоставлено пресс-службой НМТП

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ в январе-августе 2016 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 468,57 млн тонн.

ТАСС составил, на основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ, рейтинг морских портов России по грузообороту.

Лидирующую строчку рейтинга по объемам перевалки грузов в январе-августе 2016 года, как и годом ранее, занимает порт Новороссийск с оборотом 85,84 млн тонн. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1,9%. Доля перевалки грузов в порту составляет 18,3% совокупного грузооборота морских портов РФ.

Порт Мурманск, занимавший в январе-августе 2015 года 9-ю позицию, поднялся на 8-ю позицию, перевалив 20 млн тонн (+36,9%). Порт Туапсе, сократив перевалку на 0,3% до 16,81 млн тонн, опустился с 8-ой позиции по итогам января-августа 2015 года на 9-ю.

В целом, наибольший рост перевалки грузов показали порты: Невельск - в 2,3 раза до 714,3 тыс. тонн, Зарубино - в 4,2 раза до 59 тыс. тонн, Севастополь - на 80,2% до 967,6 тыс. тонн.

Наибольшее снижение грузооборота отмечено в портах: Сочи - на 84,1% до 0,6 тыс. тонн, Геленджик - на 74,1% до 49,9 тыс. тонн, Беринговский - на 54% до 33,8 тыс. тонн.

Совокупный грузооборот первой десятки портов РФ в отчетном периоде оставил 359,13 млн тонн (76,6% совокупного грузооборота), что выше аналогичного периода прошлого года на 5,2%.

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