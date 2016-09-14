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Министр транспорта РФ открыл третью очередь трассы в обход Нижнего Новгорода

Экономика и бизнес Транспорт
14 сентября, 11:50 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, сентября /ТАСС
Проект реализован с опережением на один год, при этом на качестве дороги это никак не отразилось
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов открыл в среду третью очередь южного обхода Нижнего Новгорода. Предполагается, что трасса избавит город от пробок и большегрузного транспорта. По словам министра, Нижний Новгород - один из немногих городов-миллионников, который не имел полноценного обхода для грузового и легкового транспорта.

"Долгожданный участок третьей очереди позволит обеспечить выход транзитного потока, сегодня проходящего через центр волжской столицы, на продолжение трассы М7, - сказал министр на церемонии торжественного открытия. - Этот участок - не просто 15 километров, это в первую очередь безопасность и комфорт на дороге, это экология, глоток воздуха для столицы нижегородской земли". Он также отметил, что проект реализован с опережением на один год, при этом на качестве дороги это никак не отразилось.

"Но самое главное - это безопасность, потому что здесь на дороге первой категории мы видим, что потоки встречного транспорта разделены, а это значит - сотни и десятки предотвращенных транспортных происшествий, спасенных и сохраненных жизней", - добавил министр.

Как сообщил нижегородский губернатор Валерий Шанцев, стоимость строительства третьей очереди южного обхода составила около 8 млрд рублей. "У нас еще осталась четвертая очередь, которая, мы рассчитываем, будет строиться за счет федерального бюджета", - сказал он. По его словам, проектирование четвертой очереди протяженностью 36 километров закончится уже в этом году. В следующем году планируется приступить к строительству.

Строительство "Южного обхода" Нижнего Новгорода было начато в 1984 году, первая и вторая очереди протяженностью 30 км строились 24 года. Работы по строительству третьей очереди протяженностью 14,6 км в 2010-2013 годах осуществлялись за счет средств областного бюджета. В 2014 году было возобновлено финансирование из федерального бюджета.

Третья очередь включает в себя автостраду в 4 полосы с расчетной скоростью 100 км/час, а также комплекс сооружений, в том числе 3 путепровода, мост-эстакаду. Ввод в эксплуатацию Южного обхода даст возможность вывести за пределы города 35 тысяч автомобилей, которые ежесуточно транзитом идут через Нижний Новгород.

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