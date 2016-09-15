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В аэропорту Камчатки после реконструкции самолеты могут заходить на посадку двумя курсами

Экономика и бизнес Транспорт
15 сентября, 10:24 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Это стало возможным благодаря современному оборудованию, в частности, установке и сдаче в эксплуатацию глиссадного и курсового радиомаяков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Самолеты, прибывающие в главный аэропорт Камчатки, после его реконструкции получили возможность заходить на посадку в плохую погоду двумя курсами. Это стало возможным благодаря современному оборудованию, в частности, установке и сдаче в эксплуатацию глиссадного и курсового радиомаяков, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России.

"Прежде в Елизово с обратного курса лайнеры могли садиться только в очень ясную погоду, если командир судна принимал такое решение. Теперь на основе данных навигационного оборудования самолеты могут садиться и в непогоду с обоих концов взлетно-посадочной полосы. Это, конечно, удобнее и в определенной степени экономит топливо", - сообщил заместитель начальника комплекса аэродромных сооружений Артем Биктуганов.

Ранее ТАСС сообщал, что реконструкция аэропорта Петропавловск-Камчатский стоимостью около 12 млрд рублей, началась в 2014 году. Завершил ее Спецстрой России 4 сентября 2016 года, сдав в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу, командно-диспетчерский пункт, рулежные дорожки и другое необходимое оборудование. Теперь аэропорт теперь может принимать военные и гражданские суда всех типов. С 2017 года правительство Камчатского края при поддержке инвесторов намерено начать полную реконструкцию аэровокзального комплекса. Он будет построен в форме кита и лосося, ориентировочно, через три года.

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