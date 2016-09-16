Открыта продажа билетов на автоэкспресс между аэропортом Симферополя и курортами Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Единая транспортная дирекция (ЕТД), оператор перевозок по "единому" билету, в пятницу объявила о начале продаж билетов на автоэкспресс, который в рамках нового проекта Fly&Bus будет перевозить пассажиров из аэропорта Симферополя в города-курорты Крыма и обратно, говорится в сообщении пресс-службы дирекции.

"С 15 сентября 2016 года открыта продажа билетов на автоэкспресс Fly&Bus, который с 1 октября начинает перевозки авиапассажиров из аэропорта Симферополь в города Крыма и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Реализация этого проекта позволит улучшить транспортную доступность туристических и курортных объектов, расположенных в Крыму, как в межьсезонье, так и в летний период, уверены в дирекции.

Перевозки будут выполняться в такие города, как Алушта, Ялта, Севастополь, Саки, Евпатория и в обратном направлении. Планируется выполнять более 40 отправлений автобусов в сутки с привокзальной площади аэропорта Симферополь. При этом время отправления и прибытия автобусов состыковано с расписанием полетов, уточняется в релизе.

Услугой могут воспользоваться все пассажиры, прибывающие в Крым, независимо от авиаперевозчика, добавили в ЕТД.

Крым - крупный курортный регион РФ. По данным на начало сентября, здесь отдохнуло более 4,264 млн туристов, что на 26,5% выше уровня прошлого года. По прогнозу Ростуризма, турпоток в Крым до конца года достигнет 5,5-6 млн человек.