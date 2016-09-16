Система "Платон" за 10 месяцев принесла федеральному бюджету почти 14 млрд рублей

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Система сбора платы с 12-тонных грузовиков за проезд по федеральным трассам РФ ("Платон") с ноября 2015 года принесла федеральному бюджету 13,86 млрд. рублей, следует из сообщения оператора системы "РТ-Инвест Транспортные Системы".
Согласно полученным данным, по состоянию на 15 сентября 2016 года к системе "Платон" подключено 258 тыс. компаний-перевозчиков, которые зарегистрировали 760 тыс. транспортных средств. В системе оформлено 9,6 млн маршрутных карт, перевозчикам выдано 557,6 тыс. бортовых устройств.
Система сбора платы работает с осени 2015 года в льготном режиме - тариф за проезд большегрузов составляет 1,53 рубля за 1 км в пути.
Изначально ожидалось, что система "Платон" в 2016 году принесет в дорожный фонд порядка 40 млрд рублей, в марте 2016 года после принятия решений правительством РФ о продлении льготного режима прогнозируемый объем сборов был снижен до 20 млрд рублей в год.
Как ранее сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, осенью 2016 года правительство РФ вновь обсудит вопрос о поднятии либо сохранении льготного тарифа, в зависимости от этих решений будет пересмотрен прогноз по поступлениям средств в бюджет РФ.
Планируется, что собранные за счет системы "Платон" деньги будут потрачены на ремонт и строительство новых федеральных и региональных трасс.