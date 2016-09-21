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РЖД и Siemens могут создать инжиниринговый центр для локализации продукции

Экономика и бизнес Транспорт
21 сентября, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Соответствующее соглашение было подписано в рамках международной транспортной выставки "Иннотранс-2016" в Берлине
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги"(РЖД) и Siemens заключили соглашение о долгосрочном научно-техническом сотрудничестве в области внедрения цифровых технологий, разработки, адаптации и локализации продукции для нужд железнодорожного транспорта. Как сообщается в пресс-релизе РЖД, соглашение было подписано в рамках международной транспортной выставки "Иннотранс-2016" в среду в Берлине.

"В частности, стороны выразили готовность к обсуждению целесообразности и возможности создания инжинирингового центра по разработке, адаптации и локализации продукции для нужд железнодорожного транспорта, а также по диагностированию технического состояния и прогнозированию остаточного ресурса скоростного и высокоскоростного подвижного состава и его составных частей", - говорится в сообщении.

Кроме того, компании намерены осуществлять сотрудничество в области разработки и внедрения систем железнодорожной автоматики и телемеханики при участии российских промпредприятий, а также развивать и укреплять сотрудничество в области модернизации и автоматизации сортировочных горок.

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