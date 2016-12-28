Сбербанк открыл Тверскому вагонзаводу кредитную линию лимитом выдачи до 1,5 млрд рублей

При информационной поддержке ТАСС пройдет фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи"Новости агентства 28 декабря, 15:35
"Трансмашхолдинг" завершил поставки Московскому метрополитену вагонов типа "Ока"Транспорт 28 декабря, 15:33
Мутко призвал чиновников визировать интервью иностранным СМИ на тему допингаСпорт 28 декабря, 15:29
"Лукойл" в 2017 г. увеличит добычу на месторождениях в Каспии более чем в два разаТЭК 28 декабря, 15:19
Ротенберг. ФХР рассмотрит вопрос участия олимпийской сборной России в Кубке ШпенглераСпорт 28 декабря, 15:14
Мутко считает, что клубные проблемы не должны негативно отразиться на карьере СамедоваСпорт 28 декабря, 15:11
СК предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении "Боярышником"Происшествия 28 декабря, 15:08
Глава РУСАДА настаивает, что ее слова о допинге в РФ вырваны из контекстаСпорт 28 декабря, 15:05
Мутко: процесс сдачи "Зенит-Арены" идет по плану, ситуация нормальнаяСпорт 28 декабря, 14:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сбербанк открыл кредитную линию ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ) объемом до 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении ТВЗ. Цели кредита не уточняются. Лимит кредитной линии по соглашению действует до 25 декабря 2018 года.
ОАО "Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч. Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок (габарит RIC), различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения.