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Сбербанк открыл Тверскому вагонзаводу кредитную линию лимитом выдачи до 1,5 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
28 декабря, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Лимит кредитной линии по соглашению действует до 25 декабря 2018 года
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сбербанк открыл кредитную линию ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ) объемом до 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении ТВЗ. Цели кредита не уточняются. Лимит кредитной линии по соглашению действует до 25 декабря 2018 года.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч. Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок (габарит RIC), различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения.

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