Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Восточный порт" с начала 2016 года отгрузил на экспорт 23 млн тонн угольной продукции

Экономика и бизнес Транспорт
29 декабря, 11:51 UTC+3
В прошлом году грузооборот порта составил 22,77 млн тонн
Материал из 1 страницы
© АО "Восточный порт"

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. АО "Восточный порт" с начала 2016 года обработало и отгрузило на экспорт 23 млн тонн угольной продукции, что является рекордом среди стивидорных предприятий России по обработке угля в течение одного календарного года, сообщает пресс-служба компании.

В прошлом году грузооборот порта составил 22,77 млн тонн. Согласно сообщению, этот рубеж до настоящего момента не преодолевал ни один угольный стивидор страны и до конца текущего года копания намерена увеличить этот отрыв.

АО "Восточный порт" специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Доля экспортного угля составляет 98% грузооборота компании, менее 2% приходится на каботажный уголь. В структуру АО "Восточный Порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса. Грузооборот компании в 2015 году составил 22,77 млн тонн угля - пятая часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

"Восточный Порт" реализует крупнейший в Приморском крае инвестиционный проект по строительству третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный Порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году.

Единоличным исполнительным органом АО "Восточный порт" является ООО "Управляющая портовая компания".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые итоги расследования крушения Ту-154. Пресс-конференция
2
Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
5
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
6
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
7
Нил Ушаков: дружба между Москвой и Ригой важнее политической конъюнктуры
Темы дня
Реклама