"Восточный порт" с начала 2016 года отгрузил на экспорт 23 млн тонн угольной продукции

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ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. АО "Восточный порт" с начала 2016 года обработало и отгрузило на экспорт 23 млн тонн угольной продукции, что является рекордом среди стивидорных предприятий России по обработке угля в течение одного календарного года, сообщает пресс-служба компании.
В прошлом году грузооборот порта составил 22,77 млн тонн. Согласно сообщению, этот рубеж до настоящего момента не преодолевал ни один угольный стивидор страны и до конца текущего года копания намерена увеличить этот отрыв.
АО "Восточный порт" специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Доля экспортного угля составляет 98% грузооборота компании, менее 2% приходится на каботажный уголь. В структуру АО "Восточный Порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса. Грузооборот компании в 2015 году составил 22,77 млн тонн угля - пятая часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.
"Восточный Порт" реализует крупнейший в Приморском крае инвестиционный проект по строительству третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный Порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году.
Единоличным исполнительным органом АО "Восточный порт" является ООО "Управляющая портовая компания".