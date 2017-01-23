Порт Ванино закупил 4 снегогенератора и вакуумную машину для защиты от угольной пыли

ХАБАРОВСК, 23 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. АО "Порт Ванино" закупило четыре снегогенератора и вакуумную погрузочную машину. Как сообщил в понедельник гендиректор стивидорной компании Валерий Балакин, новое оборудование позволит нормализовать экологическую ситуацию в поселке Ванино, жители которого страдают от загрязнения угольной пылью.

"Мы заказали еще четыре снегогенератора к уже имеющемуся на предприятии оборудованию. В условиях отрицательных температур это наиболее эффективное технологическое решение для борьбы с угольной пылью. Преимущество этих установок в том, что они выдают снег, эффективно осаждающий пылевую взвесь", - сказал Балакин. Он добавил, что снегогенераторы будут использоваться круглогодично, летом они будут создавать водяной туман, чтобы осаждать пыль.

Планируется, что новая техника будет доставлена на предприятие до 10 февраля. Во втором квартале 2017 года порт ожидает поступления высокоскоростной вакуумной погрузочной машины, предназначенной для работы в морских и речных портах, где требуется собирать просыпанные уголь, глинозем, щебень, другие сыпучие и жидкие материалы. Она позволит производить очистку и гидроуборку всей производственной территории порта непрерывно. "Мы понимаем озабоченность общественности относительно экологической составляющей в работе порта и предпринимаем меры для исправления ситуации", - подчеркнули в компании.

На 29 января в Ванино назначен митинг местной общественности, выступающей против экологического загрязнения пылью при перегрузке угля и глинозема, 25 января с рабочей поездкой поселок посетит губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. 20 января в Москве глава региона встретился с председателем совета директоров промышленного холдинга "Мечел" (уголь компании преимущественно разгружается в порту Ванино) Игорем Зюзиным. Стороны договорились о необходимости выполнения природоохранных требований и мониторинга состояния окружающей среды, развитии экологической программы, строительстве заградительных сооружений на площадках хранения угля.

АО "Порт Ванино" совместно с правительством Хабаровского края утвердило план мероприятий по предотвращению загрязнения угольной пылью порта Ванино. В пресс-службе компании отметили, что закупаемое оборудование позволит создать эффективную систему пылеподавления в порту. "Руководством порта изучен опыт крупнейших угольных терминалов Прибалтики, Европы, Кореи, использующих грейферную технологию перевалки", - добавила представитель порта.