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Калининградский аэропорт Храброво обслужил в 2016 году более 1,5 млн пассажиров

Экономика и бизнес Транспорт
24 января, 10:38 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев
Рост пассажиропотока составил почти 2%
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© Руслан Шамуков/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 24 января. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Калининградский международный аэропорт Храброво обслужил в 2016 году более 1,5 млн пассажиров, превысив показатели 2015 года почти на 28,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба авиаузла.

"По итогам 2016 года аэропорт Храброво обслужил 1 млн 570 тыс. 821 пассажира, что на 1,85% больше по сравнению с 2015 годом", - говорится в сообщении. В 2015 году пассажиропоток аэропорта самого западного российского региона составил 1 млн 542 тыс. 360 человек. "На внутренних воздушных линиях пассажиропоток стабильно в течение 2016 года показывал прирост. В целом по итогам 2016 года аэропортом Храброво на внутрироссийских направлениях было обслужено 1 млн 508 тыс. 439 человек, на 8% больше (на 111 тыс. 703 пассажира - прим. ТАСС), чем в 2015 году", - отмечает пресс-служба.

В то же время пассажиропоток на международных направлениях снизился по сравнению с 2015 годом на 57,16%, составив 62 тыс. 382 человека.

"Уменьшение пассажиропотока на международных рейсах связано с общероссийской тенденцией переориентации на внутренний туризм, со сложной экономической ситуацией, снижением платежеспособности населения, а также с уходом иностранных авиаперевозчиков", - замечают в аэропорту. В конце 2015 года прекратились полеты в Киев, выполняемые авиакомпанией "МАУ", в январе 2016 года с калининградского направления ушла авиакомпания AirBerlin, кроме того были прекращены чартерные полеты в Турцию и Египет.

В пресс-службе аэропорта Храброво констатируют снижение в декабре количества пассажиров на внутренних линиях на 2,23% по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года, и на 37,9% - на международных направлениях.

За январь-декабрь 2016 года в калининградском аэропорту произведено 7 тыс. 512 самолетовылетов, что на 6,8% меньше, чем в 2015 году. В то же время общий объем грузоперевозок через аэропорт Храброво увеличился на 19,37%, и составил 6 571,837 тонн.

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