СМИ: в правительстве начали обсуждать реформу пассажирских ж/д перевозок

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. В правительстве РФ начали обсуждать реформу пассажирских железнодорожных перевозок, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным источника "Ъ", знакомого с ситуацией, в конце декабря в Минэкономики прошло совещание по целевой модели развития (ЦМР) в сфере пассажирских железнодорожных перевозок. Как пояснили "Ъ" в министерстве, вопрос проработан с Минтрансом, ОАО "РЖД", Советом потребителей услуг монополии, в правительство направлен доклад с "основными актуальными вопросами, на которых будет сфокусирована целевая модель".

Отмечается, что концепция исходит из развития перевозок на дистанциях до 1 тыс. км и в региональном сообщении. На расстоянии свыше 3 тыс. км планируется сохранить лишь перевозки из труднодоступных районов и имиджевые маршруты, такие как Москва-Пекин или Москва-Владивосток, так как доля железных дорог сокращается по мере развития бюджетных авиаперевозок. Объем перевозок до 2 тыс. км должен к 2025 году заметно упасть за счет переключения на авиатранспорт, а в сегменте перевозок между крупными городами до 1 тыс. км - увеличиться. Доля плацкарта и общих вагонов в объеме перевозок должна упасть до 10%. В 2015 году в регулируемом сегменте, по данным "Ъ", ФПК перевезла 67% пассажиров.

В дальнем сообщении сохраняется доминирование "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), которая будет выступать "гарантирующим перевозчиком", но ее доля упадет до 70% к 2030 году. Допускается частичная приватизация ФПК. С региональных пассажирских компаний (РПК), в которые ребрендируются пригородные пассажирские компании (ППК), предложено снять ограничение на работу на дистанции свыше 200 км и допустить к межрегиональным перевозкам, где их доля составит до 15%. Доля независимых перевозчиков к 2030 году в целом вырастет до 15% за счет развития конкуренции на маршруте на наиболее пассажиронапряженных направлениях, предлагается смягчить правила доступа перевозчиков к конкурсу за маршрут. Гарантирующим перевозчиком на безальтернативных маршрутах станет ФПК. Высокоскоростное сообщение предлагается выделить в отдельную компанию РЖД, приватизировав до 49%.

Принципы бюджетного субсидирования дальнего следования также меняются. Поддержку льготных маршрутов предложено вести примерно так же, как в концепции долгосрочного регулирования межрегиональных перевозок (ее проект сейчас в правительстве), то есть на основе регуляторных транспортных контрактов (РТК). Льготные межрегиональные маршруты сможет заказывать Минтранс РФ и регионы. Госзаказ сократится за счет отказа от поддержки перевозки платежеспособного населения в плацкарте и общих вагонах. Льготы по НДС и компенсацию инфраструктурной платы сосредоточат на сообщении между регионами в рамках РТК и территориях, являющихся приоритетом госполитики (например, на Дальнем Востоке или в сообщении с Крымом и Калининградом). Также расширяются компенсации за перевозку льготников, возможно, за счет ввода дополнительных категорий. Во внутрирегиональном сообщении право определять льготные маршруты остается регионам.

Чтобы обеспечить конкуренцию, предлагается постепенная демонополизация владения всеми видами подвижного состава, в том числе тягового: не менее 50% подвижного состава в итоге не будет принадлежать РЖД. До 2019 года ФАС утверждает методику установления ставок аренды подвижного состава у РЖД. Потом формируется механизм передачи части локомотивов другим игрокам в долгосрочную аренду с правом выкупа.

В РЖД без энтузиазма относятся к ЦМР, отмечая, что правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2030 года и план ее реализации и рассматривает проект концепции долгосрочного регулирования межрегиональных перевозок. В них, как и в проекте ФЗ об организации регулярного пассажирского сообщения, "определены контуры целевой модели, основные участники и механизмы их взаимодействия". Источник "Ъ", близкий к РЖД, подчеркивает, что рабочей группе, созданной по итогам декабрьского совещания, предстоит аргументированно доказать саму целесообразность ЦМР.