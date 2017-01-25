Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в правительстве начали обсуждать реформу пассажирских ж/д перевозок

Экономика и бизнес Транспорт
25 января, 10:40 UTC+3
Высокоскоростное сообщение предлагается выделить в отдельную компанию РЖД, приватизировав до 49%
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Денис Вышинский/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. В правительстве РФ начали обсуждать реформу пассажирских железнодорожных перевозок, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным источника "Ъ", знакомого с ситуацией, в конце декабря в Минэкономики прошло совещание по целевой модели развития (ЦМР) в сфере пассажирских железнодорожных перевозок. Как пояснили "Ъ" в министерстве, вопрос проработан с Минтрансом, ОАО "РЖД", Советом потребителей услуг монополии, в правительство направлен доклад с "основными актуальными вопросами, на которых будет сфокусирована целевая модель".

Отмечается, что концепция исходит из развития перевозок на дистанциях до 1 тыс. км и в региональном сообщении. На расстоянии свыше 3 тыс. км планируется сохранить лишь перевозки из труднодоступных районов и имиджевые маршруты, такие как Москва-Пекин или Москва-Владивосток, так как доля железных дорог сокращается по мере развития бюджетных авиаперевозок. Объем перевозок до 2 тыс. км должен к 2025 году заметно упасть за счет переключения на авиатранспорт, а в сегменте перевозок между крупными городами до 1 тыс. км - увеличиться. Доля плацкарта и общих вагонов в объеме перевозок должна упасть до 10%. В 2015 году в регулируемом сегменте, по данным "Ъ", ФПК перевезла 67% пассажиров.

В дальнем сообщении сохраняется доминирование "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), которая будет выступать "гарантирующим перевозчиком", но ее доля упадет до 70% к 2030 году. Допускается частичная приватизация ФПК. С региональных пассажирских компаний (РПК), в которые ребрендируются пригородные пассажирские компании (ППК), предложено снять ограничение на работу на дистанции свыше 200 км и допустить к межрегиональным перевозкам, где их доля составит до 15%. Доля независимых перевозчиков к 2030 году в целом вырастет до 15% за счет развития конкуренции на маршруте на наиболее пассажиронапряженных направлениях, предлагается смягчить правила доступа перевозчиков к конкурсу за маршрут. Гарантирующим перевозчиком на безальтернативных маршрутах станет ФПК. Высокоскоростное сообщение предлагается выделить в отдельную компанию РЖД, приватизировав до 49%.

Принципы бюджетного субсидирования дальнего следования также меняются. Поддержку льготных маршрутов предложено вести примерно так же, как в концепции долгосрочного регулирования межрегиональных перевозок (ее проект сейчас в правительстве), то есть на основе регуляторных транспортных контрактов (РТК). Льготные межрегиональные маршруты сможет заказывать Минтранс РФ и регионы. Госзаказ сократится за счет отказа от поддержки перевозки платежеспособного населения в плацкарте и общих вагонах. Льготы по НДС и компенсацию инфраструктурной платы сосредоточат на сообщении между регионами в рамках РТК и территориях, являющихся приоритетом госполитики (например, на Дальнем Востоке или в сообщении с Крымом и Калининградом). Также расширяются компенсации за перевозку льготников, возможно, за счет ввода дополнительных категорий. Во внутрирегиональном сообщении право определять льготные маршруты остается регионам.

Чтобы обеспечить конкуренцию, предлагается постепенная демонополизация владения всеми видами подвижного состава, в том числе тягового: не менее 50% подвижного состава в итоге не будет принадлежать РЖД. До 2019 года ФАС утверждает методику установления ставок аренды подвижного состава у РЖД. Потом формируется механизм передачи части локомотивов другим игрокам в долгосрочную аренду с правом выкупа.

В РЖД без энтузиазма относятся к ЦМР, отмечая, что правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2030 года и план ее реализации и рассматривает проект концепции долгосрочного регулирования межрегиональных перевозок. В них, как и в проекте ФЗ об организации регулярного пассажирского сообщения, "определены контуры целевой модели, основные участники и механизмы их взаимодействия". Источник "Ъ", близкий к РЖД, подчеркивает, что рабочей группе, созданной по итогам декабрьского совещания, предстоит аргументированно доказать саму целесообразность ЦМР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
2
Hill: Памела Андерсон подарит Меланье Трамп шубу из России
3
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
4
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
5
Europe 1: во Франции ограблен миллиардер Эдуард де Ротшильд
6
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
7
Тело мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы
Темы дня
Реклама