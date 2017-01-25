Структуры РЖД договорились о совместной работе в Греции и других странах ЕС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "РЖД Логистика" и "РЖД Интернешнл" (структуры ОАО "РЖД") договорились о взаимодействии в сфере организации и осуществлении перевозочной и логистической деятельности на железных дорогах Греции и соседних стран. Об этом сообщила пресс-служба "РЖД Логистики".

"Стороны согласились провести анализ логистического рынка Греции и соседних стран с тем, чтобы разработать общую стратегию совместной работы на данном рынке, - отмечается в сообщении. - Для практической реализации намерений сторон планируется создать на паритетных условиях долевого участия совместное предприятие на территории Греческой Республики".

"РЖД Логистика" планирует сформировать комплексные логистические продукты по доставке грузов в контейнерах в порты Греции по территории Европейских стран. Работа в данном направлении будет вестись в тесном сотрудничестве с морскими судоходными линиями.

Как сообщалось ранее, "РЖД Интернешнл" и "ЭРГА ОСЕ С.А." (дочерняя компания "Греческой железнодорожной организации", ОСЕ) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество компаний в реализации инфраструктурных проектов как на территории России и Греции, так и третьих стран.

В сентябре 2016 г. первый вице-президент РЖД Александр Мишарин говорил, что компания сохраняет интерес к участию в приватизации греческих активов. Также он отмечал, что РЖД готовы участвовать в реконструкции железных дорог, в управлении инфраструктурой железных дорог, в том числе оперированием в будущем.