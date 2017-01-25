Новый терминал аэропорта Стригино начнет принимать международные рейсы в 2017 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 января. /ТАСС/. Новый терминал нижегородского аэропорта Стригино начнет принимать международные рейсы в 2017 году. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев на встрече с вице- премьером РФ Виталием Мутко.

Строительство нового международного терминала аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде началось в июле 2014 года, введен в эксплуатацию он был в марте 2016 года.

Мутко в рамках рабочей поездки прибыл в Нижний Новгород, который является одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей турнира: четыре встречи группового этапа, игра 1/8 финала и четвертьфинал.