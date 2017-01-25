Минобороны передает Ленобласти аэродром Сиверский для развития аэропорта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Министерство обороны России начало передачу военного аэродрома Сиверский в собственность Ленинградской области для развития в регионе аэропорта двойного базирования. Об этом в среду журналистам сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, отвечая на вопрос ТАСС.
"Помимо ФАС (Федеральная антимонопольная служба), которая дала оценку возможности расторжения нами соглашения с Петербургом, Минобороны подтвердило готовность, и мы уже начали передачу аэродрома Сиверский в областную собственность и создание там аэродрома совместного базирования с военными. Но в основном это будет гражданская авиация", - сказал Дрозденко. По его словам, административная часть вопроса решена. "Сегодня мы хотим уже приступить к второй части - выйти на подписание соответствующих документов с нашими потенциальными партнерами", - отметил губернатор.
Ранее ТАСС со ссылкой на Дрозденко сообщал, что переговоры с потенциальными инвесторами, включая "Евросиб", будут продолжены в 2017 году с учетом решения федеральных органов власти. Главная цель Ленинградской области - развивать Сиверский для грузовой авиации и лоукостеров, а не как альтернативу петербургскому Пулково. Ранее власти региона заявляли, что планируют в случае одобрения Минтрансом реализовать проект на условиях концессионного соглашения.
Сиверский - военный аэродром, построенный в 1937 году в Гатчинском районе Ленобласти. Изначально имел грунтовое покрытие и был предназначен для эксплуатации истребителей и истребителей-бомбардировщиков. В 1977 году была построена запасная взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием. В 2014 году правительство Ленобласти начало разработку вопроса передачи в собственность региону аэродромов Минобороны, в том числе Сиверского.
Между Петербургом и Ленобластью существует соглашение о том, чтобы не поддерживать строительство аэропортов за счет государственно-частного партнерства в связи с реконструкцией Пулково на аналогичных условиях. По словам Дрозденко, оно не содержит юридических обязательств для Ленобласти, но вопрос предстояло согласовать с профильными ведомствами.