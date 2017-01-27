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РЖД в 2017 г. вложат в развитие железных дорог Восточного полигона 95,8 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
27 января, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Общая стоимость мероприятий - 562,4 млрд руб., в том числе 302,2 млрд руб. - за счет средств РЖД, 110,2 млрд руб. - за счет средств федерального бюджета, 150 млрд руб. - за счет средств ФНБ
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© ОАО "РЖД

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. РЖД в 2017 г. направят 95,8 млрд руб. на реализацию 693 объектов в рамках программы по модернизации железных дорог Восточного полигона. Об этом говорится в пресс-релизе РЖД.

В частности, в текущем году планируется выполнить модернизацию 902,2 км железнодорожного пути, ввести в эксплуатацию 21,3 км контактной сети, 31 объект электроснабжения, одну тяговую подстанцию, 69,1 км станционных путей, 44 км вторых путей, 5,7 км автоматической блокировки, 191 стрелочный перевод, 5 объектов локомотивного хозяйства.

РЖД реализует мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона с 2013 г. Цель программы - ликвидация "узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема грузоперевозок к 2020 г. (до 66,8 млн т в год к уровню 2012 г.).

Общая стоимость мероприятий составляет 562,4 млрд руб., в том числе 302,2 млрд руб. - за счет средств РЖД, 110,2 млрд руб. - за счет средств федерального бюджета, 150 млрд руб. - за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В настоящее время осуществлено 42% от запланированного объема финансирования проектов Восточного полигона.

Всего в период 2013-2016 гг. выполнены работы по развитию и удлинению станционных путей (168 км), построено 199 км вторых путей, модернизировано и реконструировано 4,14 тыс. км, уложено 1,66 тыс. комплектов стрелочных переводов.

За это время были введены в постоянную эксплуатацию вторые пути на шести перегонах, две двухпутные вставки, 17 разъездов, реконструировано и построено вновь 23 станции, три тоннеля, 33 тяговых подстанции, 13 мостов, 10 жилых домов.

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