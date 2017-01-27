Запрет Ирана на ввоз пшеницы не позволил астраханским портам увеличить перевалку грузов

АСТРАХАНЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Объем перевалки грузов в морских портах Астраханской области (порт Оля и порт Астрахань) по итогам 2016 года не превысил уровень 2015 года. Произошло это главным образом из-за введения Ираном запрета на ввоз пшеницы, сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов в пятницу.

"Объем перевалки грузов астраханских морских портов по итогам прошлого года остался примерно на уровне 2015 года и составил 2,8 млн тонн. Превысить объемы помешал запрет на ввоз пшеницы, введенный иранской стороной с марта 2016 года. В связи с этим объем перевалки зерна за прошлый год составил 927,2 тыс. тонн, что на 14,6% ниже, чем в 2015 году", - уточнили в пресс-службе.

При этом, по данным пресс-службы, объем перевалки металлов вырос на 29,7% (до 1088,8 тыс. тонн), пиломатериалов - на 31,5% (до 370 тыс. тонн). Также увеличился объем перевалки экспортных грузов на 4,6 % и достиг 2,3 млн тонн. В этом году в Минпроме региона ожидают рост грузооборота.

Международный морской торговый порт Оля расположен в 100 км южнее Астрахани на 67 км Волго-Каспийского канала. Он рассматривается как универсальный для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Морской порт Астрахань расположен в устьевой части реки Волга, обрабатывает все виды генеральных и навалочных грузов, контейнеры. В границах порта осуществляют свою деятельность более 100 хозяйствующих субъектов.

Пропускная способность морских портов Астраханской области составляет 13,6 млн тонн грузов в год и рассчитана с учетом возможностей автомобильных и железнодорожных подходов.