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СМИ: Минтранс предлагает запретить скидки на ж/д перевозки в сезон летней навигации

Экономика и бизнес Транспорт
30 января, 10:48 UTC+3
По оценкам участников рынка, общий объем перевозок нефтепродуктов по реке - около 6 млн тонн
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© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минтранс предложил поддержать водный транспорт путем запрета введения скидок на железнодорожные грузоперевозки в сезон летней навигации. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление заместителя главы Росморречфлота Виктора Вовк на слушаниях в Общественной палате на прошлой неделе.

По данным "Ъ", доклад министерства уже направлен в правительство.

Однако, как отмечает издание, идея чиновников запоздала: РЖД уже ввело скидку в 25% на экспорт мазута и дизтоплива со станций Нефтяная и Князевка Приволжской железной дороги, расположенных в районе Саратовского НПЗ "Роснефти". Скидка вступит в силу после 1 февраля и будет действовать до конца ноября.

Решение РЖД серьезно встревожило водников, рассказали "Ъ" два источника в отрасли. Отгрузки с этого завода играют важную роль в речных перевозках. Как поясняет старший вице-президент Argus по России, СНГ и странам Балтии Вячеслав Мищенко, "Роснефть" в последние несколько лет стала основным экспортером нефтепродуктов по внутренним водным путям в европейской части РФ. По итогам 2016 года на компанию пришлось 80% всех экспортных отгрузок в период навигации по реке.

По словам эксперта, мазут, вакуумный газойль, дизельное и печное топливо "Роснефти" поставляются преимущественно из портов Самарской области и Саратова. Объем отгрузок из Саратова составил в 2016 году 1,8 млн тонн, в том числе - более 1 млн тонн мазута и дизтоплива, говорит собеседник "Ъ", отгрузки из Кашпира, Сызрани и Самары (Самарский транспортный узел) еще весомее. По оценкам участников рынка, общий объем перевозок нефтепродуктов по реке - около 6 млн тонн.

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, рассказывает, что у "Роснефти" действовали контракты почти со всеми речниками на три навигационных сезона (2014-2016 годов). В конце прошлого года они истекли, и компания объявила тендер объемом около 4 млн тонн на навигацию 2017 года, говорит собеседник "Ъ", прием заявок завершен, подведение итогов намечено на конец марта.

Но после решения РЖД дать скидки Саратовскому НПЗ речники уверены, что теперь им придется заново подавать заявки на тендер по существенно более низкой цене. При этом источник "Ъ" ожидает от железнодорожной монополии введения скидки и Самарской группе НПЗ, что "негативно отразится на отрасли речных грузоперевозок".

Мищенко согласен, что возможное решение не переводить все эти объемы нефтепродуктов на реку в период навигации "может стать причиной существенного падения грузовой базы ряда судоходных компаний, располагающих флотом барж и танкеров класса "река-море"".

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