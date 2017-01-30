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Пассажиропоток российских аэропортов в 2016 г. вырос на 0,2%, до 159,96 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
30 января, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В частности, пассажиропоток аэропорта Сочи год к году вырос на 28,8% и составил 5,25 млн человек
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пассажиропоток российских аэропортов в 2016 г. сохранился примерно на уровне 2015 г., увеличившись всего на 0,2% в годовом выражении - до 159,96 млн человек, следует из материалов Росавиации.

В частности, пассажиропоток аэропорта Сочи год к году вырос на 28,8% и составил 5,25 млн человек, аэропорт Симферополя обслужил на 3,57% больше пассажиров, чем в 2015 г. - 5,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла (Шереметьево, Внуково, Домодедово) в 2016 г. снизился на 1,9% - до 76,1 млн человек. На внутренних направлениях в 2016 г. столичные аэропорты обслужили 42,1 млн пассажиров (+5,9% к 2015 г.), на международных - 34 млн пассажиров (-10%).

Аэропорт Внуково по итогам 2016 г. обслужил 13,9 млн пассажиров (-11,8%), Домодедово - 28,5 млн пассажиров (-6,6%), Шереметьево - 33,65 млн пассажиров (+7,6%).

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