Аэропорт Чебоксары намерен в 2017 г. довести пассажиропоток до более чем 200 тыс. человек

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УЛЬЯНОВСК, 31 января. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Международный аэропорт Чебоксары ставит задачу увеличить поток пассажиров в 2017 году до более чем 200 тыс. человек. Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.
"Сегодня загруженность воздушных судов составляет 80%. При реализации наших планов задача, поставленная главой Чувашии в послании Государственному совету, - довести пассажиропоток до 200 тыс. человек в текущем году будет перевыполнена", - процитировали в пресс-службе гендиректора аэропорта Руслана Минаева.
В аэропорту добавили, что увеличить число пассажиров планируется за счет дополнительных рейсов.
По данным правительства республики, на реконструкцию аэровокзального комплекса, которая должна быть завершена в 2021 году, будет направлено 550 млн рублей инвестиций. Работы предполагают капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений аэропорта, приобретение спецтехники и спецоборудования.
В свою очередь, глава Чувашии Михаил Игнатьев во вторник на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата отметил, что реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта города является существенным условием улучшения делового климата в регионе.