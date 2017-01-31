Росавиация ограничила срок действия сертификата компании "Псковавиа" до 7 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ограничило срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Псковавиа" до 7 февраля 2017 г. Соответствующий приказ за подписью руководителя агентства Александра Нерадько опубликован на сайте Росавиации.

Причина данного решения не уточняется.

Авиакомпания "Псковавиа" является главным оператором аэропорта Пскова, выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки. Самолеты компании совершают регулярные рейсы из Пскова в Москву и Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Апатиты, Брянск, Владимир, Курск, Котлас, а также из Архангельска в Ярославль.