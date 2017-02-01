На ремонт дорог в Астраханской области за 2 года направят 2,7 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Астраханская область включена в федеральный проект "Безопасные и качественные дороги". На первый этап ремонта дорог из федерального и регионального бюджета будет выделено 2,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Астраханская область включена в реализацию рассчитанного до 2025 года федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". В рамках первого этапа в течение двух лет федеральный и региональный бюджеты выделяют 2,7 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, уже в 2017 году планируется привести в порядок 70 км покрытия проезжей части автодорог и тротуаров, построить и модернизировать 20 светофоров, нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки, оборудовать уличное освещение, пешеходные перильные ограждения. Также в данный проект включено завершение в 2017 году реконструкции моста через реку Кривая Болда (этот ремонт продолжается уже несколько лет и вызывает недовольство жителей - прим. ТАСС). Все в целом позволит в регионе сократить количество ДТП, увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям и снизить загруженность улиц.

На втором этапе, который начнется в 2019 году, внимание будет уделено не только дорогам, но и объектам дорожной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что все работы, проводимые в рамках данного проекта, будут отслеживаться федеральным центром, а объемы и качество будут находиться под жестким контролем экспертных организаций и общественности.

Общая протяженность автомобильных дорог астраханской агломерации (а это областной центр и населенные пункты, расположенные в радиусе от него на 50-60 км) составляет 810,2 км. При этом в Астрахани в настоящее время из 422 км асфальтированных дорог лишь 17% соответствуют нормам. Ранее сообщалось, что на развитие астраханских дорог из регионального дорожного фонда в 2014 году было направлено 1,9 млрд рублей, в 2015 году 1,5 млрд. Дорожный фонд 2016 года составлял около 1,6 млрд.