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РЖД рассчитывают создать СП и начать перевозки в Греции в I полугодии

Экономика и бизнес Транспорт
1 февраля, 10:48 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что структуры РЖД договорились о взаимодействии в сфере организации и осуществлении перевозочной и логистической деятельности на железных дорогах Греции и соседних стран
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) рассчитывает создать совместное предприятие (СП) в Греции и начать перевозки в первом полугодии 2017 года, заявил журналистам первый вице-президент компании Александр Мишарин.

"Мы направили наши предложения по созданию оператора в министерство транспорта Греции", - сказал он. Отвечая на вопрос о сроках создания СП и начала его работы, Мишарин отметил: "Этот год, я думаю, первое полугодие. Как получили (лицензию) - так и поехали".

Мишарин не уточнил возможный объем парка компании в Греции. При этом, по его словам, к работе будут привлекаться греческие партнеры. "И инфраструктура нас интересует: содержание, обслуживание, оперирование", - добавил первый вице-президент РЖД.

Комментируя возможный интерес российской компании к участию в приватизации порта Салоники, он сказал: "Мы считаем. Если это будет выгодно, тогда да, если нет - то нет".

Ранее сообщалось, что структуры РЖД - "РЖД Логистика" и "РЖД Интернешнл" - договорились о взаимодействии в сфере организации и осуществлении перевозочной и логистической деятельности на железных дорогах Греции и соседних стран. Кроме того, в январе "РЖД Интернешнл" и "ЭРГА ОСЕ С.А." (дочерняя компания Греческой железнодорожной организации, ОСЕ) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество компаний в реализации инфраструктурных проектов как на территории России и Греции, так и третьих стран.

В ноябре 2016 года Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД интересны приобретения операторов в Греции, Сербии и Германии. Также он отмечал, что РЖД готовы участвовать в реконструкции железных дорог, в управлении инфраструктурой железных дорог, в том числе оперированием в будущем.

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