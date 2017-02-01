РЖД в январе увеличили перевозку пассажиров на 10,4%, до 76,1 млн человек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Число пассажиров, пользующихся услугами ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), в январе 2017 года составило 76,1 млн человек, что на 10,4% превысило аналогичный показатель января 2016 года, сообщается в пресс-релизе компании.

В частности, в пригородном сообщении было отправлено 68,5 млн пассажиров (рост на 12%), в дальнем следовании - 7,6 млн (снижение на 2%).

Пассажирооборот в январе составил 8,9 млрд пасс-км, что на 2,3% больше, чем годом ранее. В том числе пассажирооборот в дальнем следовании в январе составил 6,7 млрд пасс-км (+1,7%), в пригородном сообщении - 2,1 млрд пасс-км (+3,9%).

Ранее сообщалось, что перевозка пассажиров на сети РЖД в 2016 г. выросла на 1,6% и достигла 1 млрд 37,1 млн человек. Из них поездами дальнего следования перевезено 101,4 млн пассажиров, что на 3,6% больше, чем годом ранее, в пригородном сообщении - 935,7 млн человек (+1,4%).