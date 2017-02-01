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РЖД с китайскими партнерами могут создать высокоскоростной грузовой поезд

Экономика и бизнес Транспорт
1 февраля, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что перевозка грузов по ВСМ из Европу в Китай займет два дня против 60 по морю
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) совместно с китайскими партнерами может создать грузовой поезд со скоростью до 350 км/ч, заявил президент компании Олег Белозеров в Совете Федерации.

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"Изначально мы смотрели на этот проект только как на перевозку пассажиров. Сейчас с нашими китайскими коллегами мы проработали, и у нас уже есть прообраз грузового скоростного поезда, который может двигаться со скоростью 350 км/ч", - сказал он.

В декабре первый вице-президент РЖД Александр Мишарин заявлял, что компания разрабатывает концепцию грузового высокоскоростного поезда, аналогичного пассажирскому, с конструктивными особенностями, позволяющими перевозить от 300 до 600 т груза со скоростями до 300 км/ч.

Общая стоимость строительства ВСМ Москва - Казань превышает 1 трлн руб. Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань на 2,7 млрд евро и привлечь в проект до 800 млн евро.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 ч против нынешних 14 ч.

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